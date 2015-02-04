В стационары Петербурга госпитализировали 106 горожан за минувшие сутки

Всего лечение в стационарах проходят 1 203 человека.

За минувшие сутки, 24 мая, в петербургские больницы госпитализировали 106 пациентов с ковидом и пневмониями. Об этом сообщили 25 мая в оперштабе.

Всего лечение в стационарах проходят 1 203 человека. Из них 169 лежат в реанимации, а 27 подключены к ИВЛ. Еще 2 138 петербуржцев проходят лечение амбулаторно.

В семи стационарах продолжают принимать жителей с ковидом – шести городских и одном федеральном. В них развернули 1439 коек.

Ранее в Петербурге могут ввести частичную "ковидную амнистию". Петербургское правительство планирует проанализировать административные дела, которые касаются нарушений антиковидных требований. Их могут прекратить, в случае если по ним еще не принято решение, а возбуждены они не в отношении нарушителей.

Фото: piter.tv

