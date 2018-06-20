В среду в Петербурге пройдет мокрый снег

Днем столбик термометра поднимется лишь до +3..+6 градусов.

В середине недели в Петербурге сохранится прохладная погода. В течение дня будут осадки. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

В среду, 10 апреля, в течение дня будут идти дождь и мокрый снег. Днем столбик термометра поднимется лишь до +3..+6 градусов. В ночь на четверг сохранится плюсовая температура (+1..+2 градуса). В течение дня слабый ветер со скоростью 1 м/с, относительная влажность 74-89%. Атмосферное давление в пределах нормы.

Самая низкая температура в Петербурге 10 апреля была зафиксирована в 1941 году, тогда столбик термометра опустился до минус 11 градусов, самым теплым этот день был в 1890 году – плюс 17 градусов.

Видео: Piter.TV