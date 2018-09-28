В среду в Петербурге на десять минут запустят систему оповещения населения

Будут работать сирены, уличные громкоговорители и прочие технические средства оповещения.

В среду, 21 августа, в Петербурге проверят систему централизованного оповещения населения. Процедура займет десять минут: с 11:30 до 11:40. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Городской мониторинговый центр".

Во время проверки включат сирены, уличные громкоговорители и прочие технические средства оповещения. По инструкции после сигнала "Внимание всем" граждане должны включить телевизор или радио, чтобы узнать информацию о ЧП. Будут работать и мобильные комплексы, обкатанные в 2018 году во время чемпионата мира по футболу

Также с октября 2019 года в городе планируют добавить к средствам оповещения цифровое телевидение и специальную бегущую строку на государственных сайтах.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 21 августа.

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