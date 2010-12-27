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Эксперты: 16 мая аномальная жара продолжится, несмотря на ливень
Сегодня, 7:58
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lesjasap
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Эксперты: 16 мая аномальная жара продолжится, несмотря на ливень

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В среду в Петербурге ожидается жара с дождём‍

Утро 16 мая встретит петербуржцев проливным дождем, однако, уже днем синоптики обещают возвращение аномальной жары. Специалисты из Гидрометцентра по региону рассказали, что в городе на Неве ожидается до плюс 25 градусов по Цельсию. Ночная температура не опустится ниже плюс 12 градусов. 

Также в этот день прогнозируется переменная облачность и ветер со скоростью в два-пять метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы. Отклонение от среднесуточной температуры на данный период времени года превысит норму на семь-девять пунктов. 

Фото: Pixabay.com
 

Теги: дождь , жара , погода , прогноз погоды , солнце , тепло
Категории: Новости СПб Картина дня

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