В среду солнце не смогло проникнуть в Петербург

Есть вероятность, что лучи проникали по краям, но центральная метеостанция города не смогла их зафиксировать.

В среду, 26 июля, солнце временно покинуло Петербург. Светило не показывалось на небосводе в течение суток из-а атмосферного фронта. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Как отметил специалист, есть вероятность, что лучи проникали по краям, но центральная метеостанция города не смогла их зафиксировать.

Последний раз отсутствие солнечного сияния в Северной столице было зафиксировано 3 апреля 2023 года. То есть, наблюдать солнце в городе было возможно в течение 113 дней.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ожидаются кратковременные дожди 27 июля

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.