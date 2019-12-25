В списке Минздрава появился новый препарат против коронавируса

Для терапии тяжелых осложнений при коронавирусе в методические рекомендации Минздрава РФ включен препарат российского производства Илсира. Об этом сообщила компания-производитель Biocad.
Препарат имеет международное непатентованное название Левилмаб. Он предупреждает одно из тяжелейших осложнений при COVID-19 — предупреждения цитокинового шторма. Это когда организм при реакции на коронавирус выбрасывает большое количество белка. Это в свою очередь может привести к поражению легких, сердца, почек. Левилимаб сглаживает разрушительные последствия борьбы с инфекцией.
Препарат применяют однократно в виде двух подкожных инъекций. Включение его в рекомендации позволит пациентам получать помощь в более массовом порядке.
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