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В социальных учреждениях Петербурга вакцинировано более 97% проживающих
Сегодня, 13:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В социальных учреждениях Петербурга вакцинировано более 97% проживающих

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Также активно идет вакцинация сотрудников социальных учреждений.

В социальных учреждениях Петербурга вакцинировано более 97% проживающих. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Прививку сделали 5 267 человек, проживающих в интернатах для пожилых людей и инвалидов, ПНИ и других социальных учреждениях – это 97,3% от всех имеющих показания к вакцинации. Полностью завершили цикл 4961 человек.

Также активно идет вакцинация сотрудников социальных учреждений, подведомственных Комитету по социальной политике. Первый компонент вакцины получили 5681 человек (64,4 %). Завершили цикл вакцинации – 3344 сотрудников.

За последние сутки вакцинацию в Петербурге прошли 28 тысяч человек.

Фото: pexels

Теги: вакцинация, социльные учреждения
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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