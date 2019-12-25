Также активно идет вакцинация сотрудников социальных учреждений.

В социальных учреждениях Петербурга вакцинировано более 97% проживающих. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Прививку сделали 5 267 человек, проживающих в интернатах для пожилых людей и инвалидов, ПНИ и других социальных учреждениях – это 97,3% от всех имеющих показания к вакцинации. Полностью завершили цикл 4961 человек.

Также активно идет вакцинация сотрудников социальных учреждений, подведомственных Комитету по социальной политике. Первый компонент вакцины получили 5681 человек (64,4 %). Завершили цикл вакцинации – 3344 сотрудников.

За последние сутки вакцинацию в Петербурге прошли 28 тысяч человек.

Фото: pexels