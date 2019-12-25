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За последние сутки вакцинацию в Петербурге прошли 28 тысяч человек
Сегодня, 12:42
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За последние сутки вакцинацию в Петербурге прошли 28 тысяч человек

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В городе работают 146 пунктов вакцинации.

За последние сутки прививку от коронавируса в Петербурге сделали 28172 человека. Из них 20 070 завершили цикл вакцинации. Информацию об этом опубликовала пресс-служба администрации города со ссылкой на данные комитета по здравоохранению.

На данный момент в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации. Piter.TV рассказывал о том, что сегодня около станции метро "Приморская" должен открыться шатер вакцинации. 

В общей сложности вакцинацию прошли, хотя бы первым компонентом, 1 342 952 человека.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Лисовец

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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