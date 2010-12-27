В школе поселка Красносельское состоялось открытие обновленного спортивного зала

Ученики поселковой школы всем составом собрались на большое событие. После двух лет ремонта в Красносельской школе наконец был открыт спортивный зал.

Большим концертом и танцевальным флешмобом, Красносельская школа отметила долгожданное открытие обновленного спортивного зала. Работы продолжались чуть больше двух лет.

Глубокой переработке в зале подверглось все: было заменено освещение, остекление, покрытие пола, навесное спортивное оборудование, а также выкрашены стены и потолок.

Работы осуществлялись на средства, привлеченные депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Павлом Воробьевым и Ильдаром Гилязовым. Два года назад к народным избранникам обратилась учитель физкультуры, которая посетовала на плохое состояние того места, где детям приходится заниматься спортом. По словам самих депутатов, они отреагировали моментально, но все же жалеют, что на фактическую реализацию проекта потребовалось такое большое количество времени.

Также, вместе с открытием нового спортивного зала, школа получила обновленный пищеблок. В нем провели ремонт внутренних помещений и закупили новое оборудование для приготовления школьных завтраков и обедов.

Фото: Piter.TV