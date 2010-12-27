В школе на Планерной улице ученица получила закрытую черепно-мозговую травму

В Приморском районе школьница тяжело пострадала на уроке физкультуры.

В Приморском районе школьница получила серьезную травму головы на уроке физкультуры. Сообщается, что девочке в голову “прилетел” мяч. Позже медики обнаружили у 12-летней пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Юная петербурженка сама обратилась за помощью к врачам детской городской больницы номер два. После обследования девочке не потребовалась госпитализация. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное. Она пройдет лечение в домашних условиях.

Известно, что травмирующий инцидент произошел в школе номер 635 на Планерной улице.