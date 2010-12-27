В школе Выборга открылся музей таможни

Основная деятельность музея направлена на сотрудничество с таможенным делом, знакомство с ее прошлым и настоящим, а также освещение формирования учреждения в Выборге.

В минувший четверг, 25 октября, в Выборгской школе № 13 состоялось торжественное открытие музея таможни. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В музее оформлены стенды по каждому направлению, представлены экспонаты времен Великой Отечественной и Северной войн, хранится газета "Правда" от 10 мая 1945 года, переданная в дар родителями учеников школы. Кроме того, здесь воссоздано рабочее место таможенника конца 80-х годов, где можно ознакомиться с подлинными актами задержаний и протоколами тех лет. Экскурсии в музее проводят учащиеся школы.

Мероприятие было приурочено ко Дню таможенника Российской Федерации. Напомним, уже на протяжении восьми лет школа активно работает с Выборгской таможней. Почетными гостями праздника стали представители комитета образования районной администрации, а также сотрудники Выборгской таможни.

В музее представлена информация о боях на землях Карельского перешейка, подвигах героев и улицах Выборга, названных в их честь. В этом направлении предлагаются интерактивные экскурсии-квесты по улицам города. Также здесь можно ознакомиться с историей становления, формирования и развития Выборгской таможни, ее современной деятельностью.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО