В школах Петербурга спад заболеваемости продолжался до конца третьей четверти

На карантин закрыты также 7 групп в шести детсадах.

В пятницу, 19 марта, в комитете по образования сообщили, что в Петербурге на данный момент болеют 233 ребенка, что составляет 0,04 % от общего количества школьников, а также 107 учителей, то есть 0,23 % от общего числа педагогов.

Таким образом, уровень заболеваемости продолжал падать до конца третьей четверти. Отмечается, что третью четверть в дистанционном формате из-за новых случаев коронавируса пришлось завершить 19 классам в 14 школах. В последний день перед каникулами на смешанном обучении по решению родителей находились 10 711 детей – 2,03% от всех школьников города.

Ранее мы писали, что в Петербурге к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса подключены 200 человек.

Фото: Piter.TV