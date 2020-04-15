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В Петербурге к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса подключены 200 человек
Сегодня, 17:06
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smirenny

В Петербурге к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса подключены 200 человек

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Доля тяжело больных коронавирусом составляет 27%.

В пятницу, 19 марта, в стационарах Петербурга к аппаратам ИВЛ подключены 200 пациентов, сообщили в Смольном. 

Так, доля тяжело больных COVID-19 составила 27%. Помимо этого, число новых зафиксированных случаев и количество госпитализированных выросло по сравнению с прошлым четвергом. Однако специалисты уточняют, что число активно больных снизилось. 

Напомним, ранее мы писали, что в Петербург поступила новая партия вакцины. В Северную столицу привезли 15300 комплектов доз. В ближайшее время развезут по пунктам вакцинации.

Фото: Piter.TV

Теги: аппарат ивл, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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