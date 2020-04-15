В Петербурге к аппаратам ИВЛ из-за коронавируса подключены 200 человек

Доля тяжело больных коронавирусом составляет 27%.

В пятницу, 19 марта, в стационарах Петербурга к аппаратам ИВЛ подключены 200 пациентов, сообщили в Смольном.

Так, доля тяжело больных COVID-19 составила 27%. Помимо этого, число новых зафиксированных случаев и количество госпитализированных выросло по сравнению с прошлым четвергом. Однако специалисты уточняют, что число активно больных снизилось.

Напомним, ранее мы писали, что в Петербург поступила новая партия вакцины. В Северную столицу привезли 15300 комплектов доз. В ближайшее время развезут по пунктам вакцинации.

Фото: Piter.TV