В школах Ленобласти появятся блюда для аллергиков

В школах Ленинградской области появятся блюда для аллергиков. Соответствующее решение было принято оперштабом по вопросам организации горячего питания в образовательных организациях региона, сообщила пресс-служба правительства области.
Меню планируют внедрить в школы уже с 2021-го года. Его разработкой будет заниматься комитет общего и профессионального образования, а также медики.
В течение года Комитет разработает региональный стандарт обеспечения горячим питанием учеников начальных классов и проведет проверку в школьных пищеблоках и столовых. Организация, которая будет оказывать услуги, будет определена по конкурсу.
С родителями и ученикам планируют провести беседу о важности здорового питания.
Фото: pixabay.com
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