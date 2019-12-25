В школах Ленобласти появятся блюда для аллергиков

Нововведение планируют ввести уже со следующего года.

В школах Ленинградской области появятся блюда для аллергиков. Соответствующее решение было принято оперштабом по вопросам организации горячего питания в образовательных организациях региона, сообщила пресс-служба правительства области.

Меню планируют внедрить в школы уже с 2021-го года. Его разработкой будет заниматься комитет общего и профессионального образования, а также медики.

В течение года Комитет разработает региональный стандарт обеспечения горячим питанием учеников начальных классов и проведет проверку в школьных пищеблоках и столовых. Организация, которая будет оказывать услуги, будет определена по конкурсу.

С родителями и ученикам планируют провести беседу о важности здорового питания.

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