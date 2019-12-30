В сети вышел трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика"

Премьера новых серий запланирована на 13 февраля.

Компания Netflix выпустила трейлер нового сезона сериала "Нарко:Мексика". Премьера ролика состоялась на официальном ютуб-канале сервиса.

Сюжет новых серий переносится из Колумбии в Мексику. Главные роли в четвертом сезоне исполнили американец Майкл Пенья и мексиканец Диего Луна.

Актёры воплотили образы агента из отдела по борьбе с наркотиками, который внедряется в преступную группировку, и основателя Гвадалахарского картеля объединившего независимых наркоторговцев в кокаиновую империю.

Видео: YouTube / Netflix