  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 23:46
84
Rybka123
Код вставки плеера

В сети вышел трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика"

0 0

Премьера новых серий запланирована на 13 февраля.

Компания Netflix выпустила трейлер нового сезона сериала "Нарко:Мексика". Премьера ролика состоялась на официальном ютуб-канале сервиса.

Сюжет новых серий переносится из Колумбии в Мексику. Главные роли в четвертом сезоне исполнили американец Майкл Пенья и мексиканец Диего Луна.

Актёры воплотили образы агента из отдела по борьбе с наркотиками, который внедряется в преступную группировку, и основателя Гвадалахарского картеля объединившего независимых наркоторговцев в кокаиновую империю. 
Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, мексика, нарко, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии