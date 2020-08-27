Из 16 пусков ракет только восемь снарядов попали по заданным мишеням.

В сети разочарованы стрельбами на "Армии-2020". Об этом сообщили журналисты из ГЛАСС. Они рассказали, что в социальных сетях с 25 августа распространяется видео, на котором продемонстрированы стрельбы российских танков корректируемыми снарядами в рамках военно-технического форума.

Боевую мощь продемонстрировал танк Т-90А. Экипаж не сразу попал в мишень. Первая ракета не долетела, вторая - промахнулась. С третьего раза танк поразил заданную цель. Танк Т-80У использовал для стрельбы снаряды ТУР 9М119М. Экипаж попал по мишени один раз из трех выстрелов. Машине Т-80УЕ-1 удалось дважды поразить цель, но первый снаряд пролетел выше мишени. Танк Т-90БВМ промахнулся все три раза. Лучший результат показал Т-72БЗ. Все его четыре ракеты ударили по цели.

Эксперты отметили, что из 16 пусков ракет только восемь снарядов попали по заданным мишеням. Пользователи соцсетей считают, что если боевые машины с таким результатам "работают" по неподвижным целям, то результаты стрельбы по движимым в боевых условиях будут еще хуже.

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Видео: YouTube / Минобороны России