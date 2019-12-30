В сети появился видеоролик, дискредитирующий президента США Дональда Трампа

Известно, что запись сделана в 2018 году.

В воскресенье, 26 января, в сети появился видеоролик, который дискредитирует президента США Дональда Трампа. Запись размещена на Youtube-канале Associated Press.

Известно, что запись сделана в 2018 году. На кадрах запечатлен деловой ужин, где обсуждается ситуация на Украине. Среди гостей выходцы из Украины Лев Парнас и Игорь Фурман и Трамп. Во время ужина президенту США вручили подарок от "главного раввина на Украине" и отметили, что "Все евреи Украины молятся за Трампа"ю

Ролик опубликован в качестве новых доказательств по делу об импичменте Трампа.

Ранее мы сообщали о том, что американский адмирал призвал США брать пример с России в военной сфере.

Видео: Youtube / CNBC Television