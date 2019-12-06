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В сети появился трейлер второго сезона "Затерянных в космосе"

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Премьера десяти эпизодов шоу состоится 24 декабря.

В пятницу, 6 декабря, в сети появился трейлер второго сезона "Затерянных в космосе".  Видеоролик опубликован на YouTube-канале "В Рейтинге".

В сюжете история семьи Робинсонов, которая  застряла на необитаемой планете из-за того, что их космический корабль потерпел крушение.Отметим, что сериал является ремейком к одноименного шоу 1965 года.

В актерском составе заявлены Молли Паркер, Тоби Стивенс, Макс Дженкинс и Тейлор Расселл.

Премьера десяти эпизодов шоу состоится 24 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что вышел новый трейлер фильма "Вторжение".

Видео:В Рейтинге/YouTube

Теги: кино, культура, новости спб
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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