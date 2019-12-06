Премьера десяти эпизодов шоу состоится 24 декабря.

В пятницу, 6 декабря, в сети появился трейлер второго сезона "Затерянных в космосе". Видеоролик опубликован на YouTube-канале "В Рейтинге".

В сюжете история семьи Робинсонов, которая застряла на необитаемой планете из-за того, что их космический корабль потерпел крушение.Отметим, что сериал является ремейком к одноименного шоу 1965 года.

В актерском составе заявлены Молли Паркер, Тоби Стивенс, Макс Дженкинс и Тейлор Расселл.

Премьера десяти эпизодов шоу состоится 24 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что вышел новый трейлер фильма "Вторжение".

Видео:В Рейтинге/YouTube