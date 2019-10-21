Фильм основан на реальных событиях.

В понедельник, 21 октября, в сети появился трейлер фильма "Дело Ричарда Джуэлла" Клинта Иствуда. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале WBRussia.

Фильм основан на реальных событиях. В киноленте расскажут историю Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года в Атланте и, заметив рюкзак с бомбой, сумел вовремя эвакуировать людей. Однако, после подозрения полицейских пали на него.

В фильме снимаются: Сэм Рокуэлл, Кэти Бэйтс, Джон Хэмм, Оливия Уайлд и Пол Уолтер Хаузер.

Премьера в России анонсирована на 9 января 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился тизер второго сезона сериала "Метод".

Видео:WBRussia