Продюсером ленты выступает Алена Егорина.

В пятницу, 23 августа, в сети появился трейлер документального фильма про Виктора Цоя. Ролик опубликован на YouTube-канале проекта "Цой.2020".

Документального фильм, который полностью посвящен лидеру группы "Кино" Виктору Цою называется "Черная среда". Режиссером выступил Николай Рогожин. В фильме покажут интервью с телохранителем музыканта, с водителем автобуса, в который врезался Цой и многое другое неизданное ранее. В трейлере показали фрагменты из интервью с Константином Кинчевым и режиссером фильма "Игла" Рашидом Нугмановым.

Известно, что спродюсировала фильм Алена Егорина. Авторы кино отметили, что они намерены снять целый цикл документальных фильмов о Цое.

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Видео:"Цой.2020".