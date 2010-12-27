Художник держит подробности выставки в тайне.

В пятницу, 23 августа, стало известно о том, что Покрас Лампас выставит часть своих работ в Русском музее. Об этом известный каллиграф заявил на молодежном форуме "Выше Крыши".

Художник держит подробности экспозиции в тайне. Известно только, что это не индивидуальная выставка, а групповая. Однако, имена других художников Покрас Лампас пока не назвал.

Я очень люблю Петербург и приезжаю сюда, чтобы не потерять самого себя в художественном смысле. Но этот город для меня более консервативен, чем Москва. Здесь я чаще пишу полотна и участвую в культурной жизни, чем работаю с уличными пространствами. Из долгоиграющих проектов могу назвать выставку в Русском музее в следующем году. Там будет представлена часть моих работ. Планы большие, но пока они в тайне сказано в сообщении

Выставка в Петербурге намечена на 2020 год.

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер фильма "Отчета о пытках" с Адамом Драйвером.

Фото:Покрас Лампас/вк