Вышел тизер фильма "Отчета о пытках" с Адамом Драйвером

Лента повествует сотруднике сената, который начинает расследовать программу ЦРУ по допросам после теракта 11 сентября.

В сети появился тизер драматического фильма "Отчет о пытках" с Адамом Драйвером ("Звёздные войны: Пробуждение силы") в главной роли. Видео было опубликовано на офиицильном ютуб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video.

В основу сюжета легли события после трагелии 11 сентября 2001 года. Чтобы вычислить причастных к теракту сотрудников ЦРУ, ведомство идет на крайние меры.

Режиссером картины выступил сценарист "Ультиматума Борна" Скотт З. Бёрнс. Помимо Драйвера в фильме сыграли Кори Столл, Эвандер Дак мл., Джон Хэмм, Линда Пауэлл, Аннетт Бенинг, Сандра Лэндерс и другие. Мировая премьера картины состоялась на фестивале "Сандэнс", о выходе в российский прокат пока не сообщается.

Видео: YouTube/Amazon Prime Video.