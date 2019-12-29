В сети появился трейлер документального фильма про проклятие знаменитых хорроров

Премьера анонсирована на 2 апреля 2020 года.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в сети появился трейлер документального фильма "Cursed Films" про проклятие знаменитых хорроров. Ролик опубликован на YouTube-канале Shudder.

В документальном фильме знаменитые режиссеры и актеры рассказывают о страшных проклятиях фильмов, в которых они участвовали. В киноленте появятся авторы таких фильмов, как "Омен", "Полтергейст", "Изгоняющий дьявола", "Сумеречная зона" и "Ворон.

Премьера анонсирована на 2 апреля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован тизер-трейлер фильма "Гудбай, Америка" с Дмитрием Нагиевым.

Видео:Shudder/YouTube