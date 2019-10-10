Съемки картины проходили в Петербурге, Кронштадте, Гатчине и Всеволожске.

В четверг, 10 октября, в сети появился новый трейлер скандального фильма Михалкова "Серебряные коньки". Ролик опубликован на YouTube-канале Central Partnership.

Напоним, что съемки киноленты проходили на различных локация города на Неве: во дворцах Великих князей, в Михайловском замке, Кронштадте, Гатчине и Всеволожске. "Скандальным" фильм прозвали после того, как во время съемок замерзшую акваторию Мойки "застелили" синими плитами, которые подкрасили реку. После этого Росприроднадзор возбудил дело.

Действие фильма "Серебряные коньки" происходит в Петербурге 1899 года.

Съемки проходят под руководством студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова. Режиссерское кресло занял Михаил Локшин, для которого картина станет дебютом в большом кино. Главные роли в фильме исполнили петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс.

Ранее мы сообщали о том, что Алексей Петрухин опроверг массовое увольнение сотрудников "Русской фильм группы".

Видео:Central Partnership