В сети появился тизер и постер будущего фильма о Харли Квинн 

Премьера "Хищных птиц" назначена на 6 февраля 2020 года.

В среду, 18 сентября. в сети появился постер фильма "Хищные птицы" о Харли Квинн и других злодейках Готэма. Об этом сообщает кинопоиск.

На плакате спин-оффа "Отряда самоубийц" Дэвида Эйера изображены все персонажи, которые летают вокруг головы Харли Квинн.

Сюжет картины разворачивается вкруг группы супергероинь. Среди нех известная злодейка Харли Квинн. Деушки сразятся с главным злодеем преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом.

К своей роли злодейки вернется актриса Марго Робби, также в ленте сыграют Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт, Али Вонг, а роль злодея исполнит Юэн Макгрегор.

Премьера "Хищных птиц" назначена на 6 февраля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что студия Disney намерена перезапустить фильм по Assassin"s Creed.

Фото и видео: YouTube/ Ototoxic