Опубликован трейлер сериала "Проклятие: Начало"

Премьера всех шести эпизодов пройдет на Netflix 3 июля.

В пятницу, 15 мая, в сети появился трейлер сериала "Проклятие: Начало". Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

В сюжете история телезвезды Харуки Хонзе, которая по ночам слышит странные звуки в своем доме. В итоге девушка решается вызвать специалиста по паранормальным явлениям Одадзиме.

Режиссером выступил Се Миякэ, а автором сценария Хироси Такахаси. Главная роль досталась Юине Куросиме.

Премьера анонсирована на 3 июля.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала "Сквозь снег" от Netflix.

Видео:Netflix Asia/YouTube