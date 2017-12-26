В сети появилось видео серьезной аварии в Омске на Иртышской набережной

Водитель, чтобы избежать столкновения, вылетел на встречку.

Серьезное ДТП произошло накануне вечером, 25 декабря, на Иртышской набережной в Омске.

Автомобили ехали по набережной довольно плотным потоком. Когда все автомобили стали притормаживать перед нерегулируемым пешеходным переходом, где переходили дорогу мужчина и ребенок, белая машина не снижая скорости, стала лавировать между машинами и на большой скорости выехала на полосу встречного движения, где в нее врезался темный автомобиль.

В результате ДТП оба водителя получили травмы. После оказания необходимой медпомощи были отпущены домой. ГИБДД предстоит выяснить все детали аварии.

Видео: ВК, REGIK55 ОМСК