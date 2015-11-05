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В сети появилось видео с кадрами гибели мэра Кривого Рога

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На нем видно, как за час до смерти он ходил по дому с ружьем в руках.

Журналист Олег Ермолинский опубликовал на своем YouTube-канале видео с кадрами гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

На опубликованной записи видно, как за час до смерти Павлов с ружьем в руках вышел на веранду дома. Он постоянно проверял телефон и выглядывал в окно. После этого Павлов сел у входной двери. Спустя пару минут его голова дернулась, и он упал на пол.

Напомним, инцидент произошел днем 15 августа. На пульт правоохранительных органов поступило сообщение о нахождении тела Павлова с огнестрельным ранением на пороге его дома. Рядом с ним лежал автомат. По факту смерти мэра Кривого Рога возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Ранее мы сообщали, что на юге Казахстана произошел взрыв в воинской части.

Видео: YouTube / Олег Єрмолінський

Теги: видео, гибель, константин павлов, кривой рог, мэр
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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