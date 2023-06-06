В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения.

В сети появилось видео прилета ракеты HIMARS по плотине Каховской ГЭС. Ролик опубликовали в Telegram-канале Kremlin_Russian.

Минувшей ночью верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов со стороны украинских войск. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. По последним данным, вода, разливающаяся из Днепра, смывает целые дома.

Ранее Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева.

Видео: Telegram / Kremlin_Russian