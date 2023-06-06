  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:46
95
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В сети появилось видео прилета ракеты HIMARS по плотине Каховской ГЭС

0 0

В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения.

В сети появилось видео прилета ракеты HIMARS по плотине Каховской ГЭС. Ролик опубликовали в Telegram-канале Kremlin_Russian.

Минувшей ночью верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов со стороны украинских войск. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. По последним данным, вода, разливающаяся из Днепра, смывает целые дома.

Ранее Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева.

Видео: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: himars, видео, каховская гэс, ракета
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии