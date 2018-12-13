В сети опубликован трейлер приключенческого сериала "Кровь и Сокровища"

Первый сезон включает в себя 13 серий, первая из которых выйдет на экраны 21 мая.

Американская компании CBS Films опубликовала трейлер предстоящего приключенческого сериала "Кровь и сокровища". Ролик был опубликован на YouTube.

По сюжету телесериала главные герои эксперт по антиквариату Дэнни и мошенница произведений искусства Лэкси отправляются на поиски опасного террориста, который осуществляет свою преступную деятельность через украденные сокровища. В процессе герои оказываются втянуты в битву от которой зависит судьба всего человечества.

Главные роли в сериале сыграли лисия Коппола, Антонио Цупо, Стивен Богерт, Хадсон Лебланк, Патрик Сабонгуй, София Пернас и другие. Первый сезон включает в себя 13 серий, первая из которых выйдет на экраны 21 мая.

Ранее Netflix выпустил трейлер второго сезона детективного сериала "Тьма". Сюжет сериала рассказывет историю четырёх семей из маленького немецкого города Винден. После исчезновения двух детей жизнь размеренная жизнь героев рушится, а на поверхность всплывают грязные секреты, прошлое и тайна, которая охватывает уже три поколения.

Видео: CBS Films