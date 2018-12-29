В сети появился список победителей премии "Грэмми"

При этом организаторы утверждают, что эта информация является ложью.

За две недели до официальной церемонии вручения премии "Грэмми" в сети опубликовали имена победителей. Вначале видеоролик просочился в Twitter, а затем на YouTube. В настоящий момент запись изъяли. В частности, в ней была опубликована следующая информация:

1. Победу в номинации "Главная песня года" одержит композиция "Shallow" Леди Гаги и Брэдли Купера;

2. Лучшим альбомом станет пластинка H.E.R.;

3. Приз за лучшую запись получит Карди Би.

Кроме того, в комментариях под видео было указано, что награды также получат Тэйлор Свифт, Arctic Monkeys и Дуэт Chloe x Halle.

При этом организаторы "Грэмми" заявили, что эта информация является фейком. Они подчеркнули, что даже сотрудники Американской академии звукозаписи ничего не знают до момента вручения награды. По словам специалистов, имена лауреатов передаются строго в конвертах.

Напомним, 61-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" пройдет 10 февраля в Лос-Анджелесе. Среди номинантов оказались канадский рэпер Дрейк, певица Леди Гага и хип-хоп исполнитель Childish Gambino.

Ранее мы писали, что определены лауреаты премии "Сделано в Петербурге".

Видео: YouTube / Lady Gaga