В сети опровергли информацию о взломе Telegram

До этого появилась информация, что специалисты научились взламывать чат мессенджера.

В субботу, 12 сентября, в телеграм-канале, который посвящен мессенджеру, вышла статья-опровержение, в котором авторы привели методики шифрования чатов.

Авторы статьи отметили, что сообщение в не-секретном чате шифруется с помощью AES-256 и хэшируется с помощью SHA-256, именно этот алгоритм используется "всеми государственными агентствами для защиты секретных данных", поскольку данный метод является высокой степенью защищенности.

Если вы умеете взламывать AES-256, то вам нет смысла работать на ФСБ — вы можете купить себе ФСБ пошутили специалисты.

До этого, 10 сентября, руководитель отдела специальных разработок Технопарка Санкт-Петербурга Игорь Бедеров заявил, что в России появились средства для взлома мессенджера.

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