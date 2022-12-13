В сентябре в Тосно откроются четыре инженерных класса

В Ленинградской области в 2022 году еще 4 инженерных класса были открыты в Выборге.

В сентябре в Тосно откроют четыре инженерных класса. Тосненская школа №4 станет уже третьей образовательной организацией в Ленобласти, на базе которой по поручению президента России Владимира Путина создаются инженерные классы.

Проект позволяет уже со школы создать подготовку квалифицированных кадров, которые будут обеспечивать технологический суверенитет России ― задачу, которую поставил Владимир Владимирович. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В Ленинградской области в 2022 году еще 4 инженерных класса были открыты в Выборге. В этом году из бюджета Ленобласти выделят 24 млн рублей на дооснащение выборгских классов. А на закупку оборудования в тосненские классы из бюджета направлено 28 млн рублей.

Фото: администрация Ленобласти