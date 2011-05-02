В сентябре ожидается снижение цен на лук, капусту и картофель

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал "Известиям", что в сентябре в России ожидается снижение цен на лук, капусту, а также картофель.
Пока не дешевеют лук и капуста. Мы думаем, что активное снижение цены на капусту пойдет в сентябре, по луку та же ситуация. Ожидаем снижения цены на картофель в ближайшие две-три недели.
Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга РФ
По словам замглавы ведомства, ранее цены сильно выросли на "борщевой набор". Евтухов добавил, что рост цен на "борщевой набор" в этом году был запредельным.
По словам чиновника, цены на масло и сахар уже несколько месяцев не меняются.
Фото: pixabay
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