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В сентябре ожидается снижение цен на лук, капусту и картофель
Сегодня, 16:37
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В сентябре ожидается снижение цен на лук, капусту и картофель

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Ранее цены сильно выросли на "борщевой набор".

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал "Известиям", что в сентябре в России ожидается снижение цен на лук, капусту, а также картофель.

Пока не дешевеют лук и капуста. Мы думаем, что активное снижение цены на капусту пойдет в сентябре, по луку та же ситуация. Ожидаем снижения цены на картофель в ближайшие две-три недели.

Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга РФ

По словам замглавы ведомства, ранее цены сильно выросли на "борщевой набор". Евтухов добавил, что рост цен на "борщевой набор" в этом году был запредельным.

По словам чиновника, цены на масло и сахар уже несколько месяцев не меняются.

Фото: pixabay 

Теги: минпромторг, снижение цен н овощи
Категории: Новости России, Лента новостей,

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