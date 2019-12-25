В сентябре могут начаться испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс"

Минздрав сейчас рассматривает заявку.

Компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) совместно с компанией "Бетувакс" разработала вакцину от коронавируса "Бетувакс-Ков-2". Клинические испытания могут начаться уже в сентябре после выдачи разрешения Минздрава России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Новый препарат представляет собой рекомбинантную вакцину на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что данная вакцина может использоваться для ревакцинации, а также для вакцинации групп риска. Препарат начали разрабатывать летом прошлого года.

По результатам доклинических исследований вакцина "Бетувакс-Ков-2" показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных, - говорится в сообщении.

Предполагается, что в клинических испытаниях примут участие 116 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, без хронических заболеваний.

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