В квартире на Комендантском нашли два трупа и белый порошок

Следов насильственной смерти на теле молодых людей не было.

В среду, 1 апреля, в отдел полиции обратился житель дома №42/3 по Комендантскому проспекту и заявил об обнаружении двух тел. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили в съемной квартире этого же дома мертвых молодых людей: 18-летнюю девушку и 22-летнего парня. Признаков насилия на их телах не было.

Из квартиры были изъяты три мобильных телефона, а также полиэтиленовый пакетик с белым порошком и кусок фольги со следами нагара.

По факту случившегося проводится проверка. Материалы переданы в Следственный комитет.

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Фото: Piter.TV