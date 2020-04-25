В седьмом сезоне проекта "Голос. Дети" победила Олеся Казаченко

Лучшим наставником сезона признали рэпера Басту.

В суперфинале седьмого сезона телепроекта "Голос. Дети" был определен победитель, им стала Олеся Казаченко из команды Басты. В своем выступлении юная артистка исполнила песню Аллы Пугачевой "Миллион алых роз".

За победительницу по итогам зрительского голосования выступили 35,7% проголосовавших, за Софью Туманову из команды Валерия Меладзе проголосовали 32,7% зрителей, а за Артема Фокина из команды Полины Гагариной — 31,6% голосов. Лучшим наставником сезона признали рэпера Басту.

Ранее стало известно, что участники шоу "Голос. Дети" сдадут тесты на коронавирус. При выходе в студию проводились индивидуальная дезинфекция, замер температуры и выдача средств защиты. Все участники съемочного процесса, кроме тех, что в кадре, были в масках и перчатках.

Видео: instagram.com/bastaakanogganohttps:/olesya.kazachenko/tumanovasofya

Фото: скриншот PIter.TV