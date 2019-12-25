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В санаториях больше не просят результаты анализов на коронавирус
Сегодня, 21:37
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smirenny

В санаториях больше не просят результаты анализов на коронавирус

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Ранее в рекомендациях было прописано, что принимать отдыхающих следует только при наличии справки с отрицательным анализом на коронавирус.

Теперь в санатории не нужно будет предъявлять справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Изменения в Приказ О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" внес Минздрав. 

Ранее отдыхающие должны были предъявить справку, сделанную не позднее, чем за два дня до отъезда. Отмечается, что требование о предоставлении справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней все еще действует. Получить справку нужно не позднее, чем за три дня, в поликлинике. 

Ранее мы писали, что число выздоровевших пациентов с коронавирусом резко снизилось в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, санатории, тест на коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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