Число выздоровевших пациентов с коронавирусом резко снизилось в Петербурге

Темпы выздоровления упали в три раза на пару недель.

Во вторник, 14 июля, стало известно, что, по статистике, В Петербурге число выздоровевших пациентов с коронавирусом резко снизилось.

Эксперты полагают, что это связано с расширением тестирования. Из-за этого число заражений увеличивается. График выписок объясняет рост числа выздоровевших, а затем его резкое снижение. То есть пациентов массово выписывают перед тем, как ввезти новых пациентов.

Отметим, что на 14 июля подтвержден 281 случай коронавируса, из больниц были выписаны 194 человека.

Ранее мы писали, что в Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных.

Фото: Piter.TV