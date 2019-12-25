В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных

Помощь пациентам с COVID-19 оказывают 23 стационара.

В Петербурге с 25 июня возобновилось оказание плановой медицинской помощи в стационарах. Исключение составляют перепрофилированные учреждения, где лечат больных с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, пишет пресс-служба Смольного.

Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей. Помощь больным с коронавирусной инфекцией оказывают 23 стационара, в их числе 15 перепрофилированных городских и шесть федеральных.

По словам Беглова, в Петербурге принимаются меры по расширению сети медицинских стационаров, которые можно будет задействовать в случае осложнения эпидемической обстановки и возможного наступления второй волны пандемии.

В частности, 9 июля, был заложен новый корпус Госпиталя ветеранов войн на 302 койки. Его должны ввести в декабре 2020 года. Здание спроектировано таким образом, чтобы его можно было оперативно перепрофилировать для лечения больных с COVID-19.

Кроме того, в Николаевской больнице идет подготовка к развертыванию порядка 300 инфекционных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Введен в эксплуатацию санпропускник, в ближайшее время проведут кислород, закупят дополнительные аппараты ИВЛ и мониторы для пациентов.

Тем временем в Колпино возводится реконструированный корпус больницы № 33. В случае необходимости его также перепрофилируют под лечение коронавирусных больных.

До конца года за счет бюджета в Петербурге планируется построить и сдать 9 объектов здравоохранения, еще 4 объекта город получит от инвесторов.

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Фото: gov.spb.ru