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В самолете из Антальи в Екатеринбург умерла пассажирка
Сегодня, 11:18
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В самолете из Антальи в Екатеринбург умерла пассажирка

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Экипаж воздушного судна и врач из числа пассажиров не смогли спасти жизнь женщине.

Самолет, следовавший рейсом Анталья – Екатеринбург, приземлился в аэропорту города Сочи из-за смерти пассажирки на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит воздушное судно.

Отмечается, что во время полета одной из женщин стало плохо. Для оказания медпомощи командир самолета принял решение вынужденно приземлиться в ближайшей воздушной гавани.

ПМП женщине оказывали члены экипажа и медик из числа присутствующих на борту пассажиров, однако, она скончалась до посадки самолета. Уточняется, что умершей было 62 года.

Ранее российская пенсионерка умерла на избирательном участке в Новосибирске. 

Фото: pixabay.com

Теги: екатеринбург анталья, самолет, умер пассажир, уральские авиалинии
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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