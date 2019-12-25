В самолете из Антальи в Екатеринбург умерла пассажирка

Самолет, следовавший рейсом Анталья – Екатеринбург, приземлился в аэропорту города Сочи из-за смерти пассажирки на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит воздушное судно.
Отмечается, что во время полета одной из женщин стало плохо. Для оказания медпомощи командир самолета принял решение вынужденно приземлиться в ближайшей воздушной гавани.
ПМП женщине оказывали члены экипажа и медик из числа присутствующих на борту пассажиров, однако, она скончалась до посадки самолета. Уточняется, что умершей было 62 года.
Ранее российская пенсионерка умерла на избирательном участке в Новосибирске.
Фото: pixabay.com
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