В самолете из Антальи в Екатеринбург умерла пассажирка

Экипаж воздушного судна и врач из числа пассажиров не смогли спасти жизнь женщине.

Самолет, следовавший рейсом Анталья – Екатеринбург, приземлился в аэропорту города Сочи из-за смерти пассажирки на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит воздушное судно.

Отмечается, что во время полета одной из женщин стало плохо. Для оказания медпомощи командир самолета принял решение вынужденно приземлиться в ближайшей воздушной гавани.

ПМП женщине оказывали члены экипажа и медик из числа присутствующих на борту пассажиров, однако, она скончалась до посадки самолета. Уточняется, что умершей было 62 года.

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