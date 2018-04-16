В садоводстве Шлиссербуржец днем горел частный дом

В Ленобласти пожарные тушили частный деревянный дом.

В Кировском районе Ленинградской области днем 16 апреля горел частный дом в садоводстве Шлиссельбуржец. На месте работали экстренные спасательные службы. Очевидцы рассказали, что пожарные следили за тем, чтобы огонь не распространился на соседние здания.

Местные жители грешат на то, что причиной возгорания стала старая "колхозная" проводка. Другие же подозревают в злоумышленников в поджоге коттеджа. По рассказам, в данное время начинается "народная забава": дети жгут сухую траву на территориях чужих земельных участков.

По сведениям от спасателей, выгорело 56 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать пламя к половине третьего дня. Пострадавших нет.

Видео и фото: Piter.tv

