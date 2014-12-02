В ряде районов Петербурга выпало до половины месячной нормы осадков

Меньше всего дождей пролилось на западе города.

В четверг, 22 июня, количество осадков в нескольких районах Северной столицы и Ленобласти превысило 50% от месячной нормы. Об этом сообщил главный городской синоптик города Александр Колесов.

Так, в центре города было зафиксировано 5-7 мм осадков, а на севере выпало от 6 до 13 мм. В ночь на 23 июня над городом прошёл атмосферный фронт, который принёс 23% от месячной нормы осадков. Более половины от нормы (37 мм осадков) пришлось на Адмиралтейский, Кировский, Красносельский районы и Стрельну.

Меньше всего дождей пролилось на западе Петербурга, а также в Петродворце, Ломоносове и Кронштадте.

Ранее мы сообщили о том, что за четверг в Шлиссельбурге выпало 54 раза больше осадков, чем в Петербурге.

Фото: Piter.TV