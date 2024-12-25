В российском регионе кота засунули в автомат с игрушками

Спасатели помогли животному выбраться на волю.

на территории Башкирии в городе Уфа двое нетрезвых мужчин засунули в автомат с игрушками кота. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале BAZA со ссылкой на очевидцев инцидента. Журналисты отметили, что животное оказалось в западне не по своей воле. Спасать зверя из непростой ситуации пришлось экстренным службам по региону. В настоящее время кот чувствует себя хорошо.

По словам очевидцев, кот попал в западню не по своей воле — туда его засунули двое перебравших с алкоголем мужчин. В итоге на место были вызваны спасатели, которые и достали кота. сообщение ТГ-канала

Напомним, что пожарному коту Толику, который уже несколько лет несет службу в 89-й пожарной части Управления МЧС по российской столице, сослуживцы присвоили специальное звание в День спасателя. Они указали на то, что за все годы работы Толик завоевал сердца коллег, "став их верным другом и талисманом".

Кот Кузя из Волхова вернулся к хозяевам спустя 23 дня с момента пропажи.

Фото и видео: Telegram / BAZA, Радио Спутник ФМ - Уфимская волна