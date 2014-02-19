Кот Кузя из Волхова вернулся к хозяевам через 23 дня после пропажи

За те 19 дней, которые прошли с момента разлуки кота и дерева, до момента возвращения, кот прошёл минимум семь километров.

Восьмилетний кот Кузя пропал 2 декабря. Через несколько дней, 5 декабря, служба спасения животных "Кошкиспас" нашла его на одной из деревьев и выпустила на свободу, так как тогда его владельцы не нашлись, а он оказался в соседнем подвале.

Новость о спасательной операции появилась в соцсетях, и её увидела хозяйка Кузи. После этого она отправилась на место, но кота там не нашла. Позже он вернулся домой самостоятельно.

За те 19 дней, которые прошли с момента разлуки кота и дерева, до момента возвращения, кот прошёл минимум семь километров, преодолел реку Волгу, пережил морозы минус 20 градусов и, истощённый, постучался в дверь своей хозяйки.

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Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. 8 (812) 602-7-602