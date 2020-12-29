Птицы серьезно не пострадали.

В российском городе хулиганы избили страусов и попали на видео. В социальных сетях распространился ролик, на котором двое молодых людей в темное время суток лезут с клетку к экзотическим птицам. очевидцы уточнили, что инцидент произошел в городе Славянск-на-Кубани, на территории Северного парка. Там страусы находятся при центре дополнительного образования. За "питомцами" ухаживают воспитанники и сотрудники центра.

В опубликованном видео видно, что преступники начала забрасывать птиц камнями, а также били их по ногам и лили на перья газировку. Директор центра Елена Слюсарева объяснила журналистам, что теперь администрация сделает выше забор клетки у страусов. Также руководство дополнительно проинструктирует охранников, которые не смогли остановить злоумышленников.

В настоящее время птицам ничего не угрожает. Директор центра заметила, что сотрудники дежурят с 8 утра до 20 часов вечера.

Замдиректора сочинского нацпарка подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Фото и видео: Telegram / Подъем

