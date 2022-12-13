Прочие обстоятельства происшествия выясняются.

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 21 января в Славянске-на-Кубани. Водитель Nissan столкнулся с автобусом, который двигался по главной полосе дороге. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса.

По предварительным данным, четыре пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Славянского района, шестерым пассажирам оказана разовая медицинская помощь. Прочие обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы автомобиль въехал в здание.

Видео: Telegram / 23 МВД