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В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 10 человек

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Прочие обстоятельства происшествия выясняются.

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 21 января в Славянске-на-Кубани. Водитель Nissan столкнулся с автобусом, который двигался по главной полосе дороге. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса.

По предварительным данным, четыре пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Славянского района, шестерым пассажирам оказана разовая медицинская помощь. Прочие обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы автомобиль въехал в здание.

Видео: Telegram / 23 МВД

Теги: дтп, кубань, славянск-на-кубани
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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