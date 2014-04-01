Информации о пострадавших нет.

В результате украинского обстрела в Донецке поврежден жилой дом. Об этом рассказали представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня из самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным экспертов, огонь велся со стороны позиций украинских вооруженных сил из гранатомета. Повреждено здание на территории ДНР.

Сегодня утром, в результате обстрела зафиксировано повреждение кровли. По предварительным данным, жертв нет. сообщение СЦКК по ДНР

Известно, что обстрел зафиксирован около 06:40 часов утра по местному времени (совпадает с московским временем). По населенному пункту Александровка ВСУ выпустили шесть гранат из СПГ.

Глава ДНР проверил боеготовность военнослужащих Народной милиции.

Видео: Telegram / Репортёр Руденко