Глава ДНР проверил боеготовность военнослужащих Народной милиции

Денис Пушилин проверил солдат на учениях.

Денис Пушилин проверил боеготовность военнослужащих Народной милиции ДНР. Об этом сообщается на официальном сайте чиновника. В пресс-службе уточнили, что в рамках посещения боевого полигона была дана оценка проведения занятий военнослужащих, обучающихся для службы в противовоздушных подразделениях. Специалисты выполнили учебные стрельбы по воздушным целям.

Что касается данных учений, то я бы сказал, что оценка близка к "отлично". Есть еще над чем работать, но абсолютно точно можно сказать, что бойцы готовы к любому развитию событий. Денис Пушилин, глава ДНР

Чиновник также посетил наблюдательный пункт, в котором находится командир батальона. Верховный главнокомандующий осмотрел средства, находящиеся на вооружении у мобильной роты, а также проверил центр управления артиллерийским огнем. Пушилин рассказал журналистам, что от проведенных учений у него остались положительные ощущения. Он уверен, что боевой дух солдат и их подготовка "в порядке". В ДНР считают, что военные готовы реагировать на нападение со стороны ВСУ, а также контратаковать противника.

Военный эксперт спрогнозировал реакцию Запада в случае вторжения России на Украину.

Видео: Youtube/Телеканал Оплот ТВ