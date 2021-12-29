  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В результате аварии сразу три машины оказались в кювете на Приморском шоссе
Сегодня, 15:52
118
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В результате аварии сразу три машины оказались в кювете на Приморском шоссе

0 0

На месте происшествия уже работают экстренные службы. 

Во вторник днем, 4 января, в Приморском районе Петербурга произошла массовая авария, в результате которой несколько автомобилей вылетели в кювет. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Три автомобиля столкнулись на шоссе в сторону Лисьего Носа. В результате аварии "Логан" оказался в кювете и завис над ним, "Датсан" с поврежденным корпусом рядом остановился, на обочине осталась "Киа". 

На месте происшествия уже работают экстренные службы. 

Ранее на "Коле" в массовой аварии погиб человек и пострадали дети. По предварительным данным, в автобусе было 40 человек. Травмы получили пассажиры легковых автомобилей. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Царица Клеопатра

Теги: авария, кювет, лисий нос, шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии