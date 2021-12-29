В результате аварии сразу три машины оказались в кювете на Приморском шоссе

На месте происшествия уже работают экстренные службы.

Во вторник днем, 4 января, в Приморском районе Петербурга произошла массовая авария, в результате которой несколько автомобилей вылетели в кювет. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Три автомобиля столкнулись на шоссе в сторону Лисьего Носа. В результате аварии "Логан" оказался в кювете и завис над ним, "Датсан" с поврежденным корпусом рядом остановился, на обочине осталась "Киа".

На месте происшествия уже работают экстренные службы.

Ранее на "Коле" в массовой аварии погиб человек и пострадали дети. По предварительным данным, в автобусе было 40 человек. Травмы получили пассажиры легковых автомобилей.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Царица Клеопатра